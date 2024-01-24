محافظ بورسعيد يسلم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بمنطقة مثلث الخير

سلم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال مؤتمر موسع، بديوان عام المحافظة، عقودا مؤمنة لمزارعي منطقة «مثلث الخير» في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئس الجمهورية، ضمن مخطط تطوير وتنمية منطقة المثلث.

جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، واللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، و المهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، وممثلي الثروة السمكية، وممثلي جهاز تنمية البحيرات وعدد من المستشارين والجهات المختصة.

وفي بداية اللقاء، استعرض المهندس سيد خلف ما تم إنجازه من أعمال في تطوير منطقة المثلث حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تأسيس الجمعيات، وفض المنازعات وتسليم العقود للمزارعين، كما استعرض الإجراءات المطلوب تنفيذها عاجلا، ومستجدات العمل والتنسيقات اللازمة لاتخاذ عدد من الإجراءات.

وخلال كلمته، أكد محافظ بورسعيد أنه تم عقد بروتوكول تعاون مع هيئة التعمير للبدء في إقامة ميناء بمنطقة المثلث، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، لافتا الى أن سيتم دفع 250 مليون جنيه كمرحلة أولى لتنفيذ مخطط تطوير منطقة المثلث واقامة الميناء والمباني تحت إشراف هيئة التعمير، كما أكد على إقامة مزرعة نموذجية بالتوازي مع أعمال البناء ولا ضرر ولا ضرار لقاطني منطقة المثلث.

وقال محافظ بورسعيد، إن الدولة المصرية حريصة على تسخير الإمكانيات لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطن، وأن المواطنين بمنطقة المثلث سوف يشعروا بالتغيير الجذري بعد أعمال التطوير، منوها بأن كل مزارع سيتسلم المزرعة الخاصة به قبل انتهاء مدة العقود.

وأكد محافظ بورسعيد، ضرورة التنسيق بين محافظة بورسعيد، وهيئة تنمية الثروة السمكية؛ لتطوير منطقة المثلث والارتقاء بحياة المواطنين، تماشيا مع خطة الدولة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، موجها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بتنمية وتطوير منطقة المثلث، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بهذه المناطق، مشيرا إلى أن التطوير سيكون على أعلى مستوى.

ولفت إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بإقامة مجتمع عمراني متكامل يهدف لتوفير حياة كريمة لقاطني منطقة المثلث، مؤكدا أهمية الوعي بجهود الدولة ودعمها نحو استكمال التنمية والتطوير التي تعم جميع أنحاء الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتطوير جنوب بورسعيد.

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