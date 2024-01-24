الغضبان يهنئ مدير أمن بورسعيد بمناسبة عيد الشرطة المصرية الـ72

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مديرية أمن بورسعيد، حيث كان في استقباله اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد والقيادات الأمنية.

وهنأ محافظ بورسعيد، مدير أمن بورسعيد بمناسبة حلول الذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية والتي تحل في 25 يناير من كل عام، وأكد محافظ بورسعيد على أننا جميعًا نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها سيظل مكتوبًا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، وستتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.

كما هنأ محافظ بورسعيد الضباط والجنود والأفراد، وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلًا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة جنبًا إلى جنب رجال الجيش المصري العظيم في تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود.

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