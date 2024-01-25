الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يزور قوات الأمن ويقدم التهنئة للضباط والجنود بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، إدارة قوات أمن بورسعيد، حيث كان في استقباله مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد اللواء مازن صبري، بحضور القيادات الأمنية والمستشار العسكري لمحافظة بورسعيد العميد أحمد عبدالجواد.

وقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة إلى رجال وأفراد الشرطة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية، وأشاد محافظ بورسعيد بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة. وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدي للخارجين عن القانون.

وأضاف المحافظ أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار، مشيرا إلى الشرطة تلعب دورا كبيرا في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها المحافظة من خلال توفير عنصر الأمن والأمان لها، متمنيا أن يديم الله الأمن والأمان والاستقرار على مصرنا الحبيبة ويحفظ أبناءها.

وزار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مديرية أمن بورسعيد، حيث كان في استقباله اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد والقيادات الامنية.

وهنأ محافظ بورسعيد، مدير أمن بورسعيد، بمناسبة حلول الذكرى 72 لعيد الشرطة المصرية التي تحل في 25  يناير من كل عام، وأكد محافظ بورسعيد أننا جميعا نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها سيظل مكتوبا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، وستتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.

كما هنأ محافظ بورسعيد الضباط والجنود والأفراد، وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة جنبا إلى جنب رجال الجيش المصري العظيم في تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
بورسعيد تهنئة عيد الشرطة أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مديرية الامن

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