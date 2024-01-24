الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

تصدرت موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول برقم الجلوس في جميع المحافظات، قائمة بحث طلاب الصف الثالث الإعدادي خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024 اليوم الأربعاء 24 يناير، وبداية إجازة الترم الأول.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول 

وحول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلانها في كل محافظة على حدة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

كما أوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول خلال فترة تتراوح   من أسبوع  إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات، فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات 

ويستعرض “الدستور” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول برقم الجلوس في جميع المحافظات عبر المواقع الرسمية للمديريات التعليمية، عبر السطور التالية:-

  • نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي من هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة  المنوفية 2024 الترم الأول اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الإسماعيلية اضغط هنا .
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة عبر الشرقية 2024 الترم الأول اضغط هنا .
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الفيوم  اضغط هنا .
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول 2024 اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة دمياط اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية اضغط هنا.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

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  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الاقصر 2024 اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة مطروح اضغط هنا
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان الترم الأول  اضغط هنا.
  • رابط الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة البحر الأحمر اضغط هنا. 
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحيرة الترم الأول اضغط هنا.
  • رابط الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة  جنوب سيناء اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا الترم الأول اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة شمال سيناء  اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة قنا اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بني سويف اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية  اضغط هنا.
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