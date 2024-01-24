برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات
تصدرت موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول برقم الجلوس في جميع المحافظات، قائمة بحث طلاب الصف الثالث الإعدادي خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024 اليوم الأربعاء 24 يناير، وبداية إجازة الترم الأول.
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول
وحول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلانها في كل محافظة على حدة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.
كما أوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات، فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات
ويستعرض “الدستور” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول برقم الجلوس في جميع المحافظات عبر المواقع الرسمية للمديريات التعليمية، عبر السطور التالية:-
- نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي من هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 الترم الأول اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الإسماعيلية اضغط هنا .
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة عبر الشرقية 2024 الترم الأول اضغط هنا .
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الفيوم اضغط هنا .
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول 2024 اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة دمياط اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الاقصر 2024 اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة مطروح اضغط هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان الترم الأول اضغط هنا.
- رابط الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة البحر الأحمر اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحيرة الترم الأول اضغط هنا.
- رابط الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة جنوب سيناء اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا الترم الأول اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة شمال سيناء اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة قنا اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بني سويف اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية اضغط هنا.