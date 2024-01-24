برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

تصدرت موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول برقم الجلوس في جميع المحافظات، قائمة بحث طلاب الصف الثالث الإعدادي خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024 اليوم الأربعاء 24 يناير، وبداية إجازة الترم الأول.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول

وحول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلانها في كل محافظة على حدة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

كما أوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات، فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات

ويستعرض “الدستور” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول برقم الجلوس في جميع المحافظات عبر المواقع الرسمية للمديريات التعليمية، عبر السطور التالية:-