الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

من بيتك.. طرق الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار استقبال طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر خلال الفترة الجارية، ضمن مرحلتها الثالثة، بالتوازي مع أعمال حملة "هنوصلك" التي تجوب المحافظات لمساعدة المواطنين المستحقين في تسجيل الطلبات دون الحاجة للذهاب إلى المقرات التابعة للوزارة.

 

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة مستندات يجب توافرها عند تسجيل طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال التسجيل بواسطة أعضاء حملة "هنوصلك"، وتتمثل المستندات فيما يلي:-

  • نسخة من البطاقة الشخصية والأصل للمراجعة.
  • أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي.
  • نسخة من شهادة الميلاد والأصل للاطلاع عليها في حالة تسجيل الطلبات للأطفال، مع وجوب حضور الوالد الوصي.
  • إحضار قرار الوصاية في حالة القاصر المعاق أو من ليس كامل الأهلية بسبب الفحص الطبي.
  • صورتين شخصيتين مقاس 4×6 حديثة للحاله.
  • الفحوصات الطبية المطلوبة في حالة الإعاقة الحركية وهى رسم الأعصاب والعضلات للعضو المصاب.
  • تقديم أشعة عادية للمفاصل في حالة وجود شلل في الطرف.
  • تقديم أشعة مقطعية على المخ في حالة وجود خزل نصفي طولي، إذا كان هناك تيبس في المفاصل.
  • صورة من أشعة التصوير بالرنين المغناطيسي على المخ  في حالة التصلب المتفرق في الجهاز العصبي.

رابط حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية والمستندات المطلوبة

تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة

رابط حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2024

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة طرق للمتقدمين الراغبين في الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، ورقم الخط الساخن، إلى جانب تدشين تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة.

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني من هنا، ثم اتباع الخطوات التالية:-

  • اضغط على أيقونة "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".
  • اضغط على أيقونة "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
  • أدخل الرقم القومي للشخص الراغب في الاستعلام.
  • اضغط على "بحث".

 

تطبيق الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عن طريق تنزيله على الهاتف المحمول الخاص بك، ثم اختيار أيقونة الاستعلام والبحث من خلال الرقم القومي لمعرفة النتيجة.

 

رقم الخط الساخن للتضامن الاجتماعي

كما يمكن الاتصال بالخط ساخن لوزارة التضامن الاجتماعي على رقم 16439، والتحدث مع موظف خدمة العملاء وتوضيح الرقم القومي للشخص الراغب في الاستعلام، لمعرفة موقف الطلب.

بطاقة الخدمات المتكاملة التضامن الاجتماعي إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة الخط الساخن للتضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل.. جولة للوزير ببني سويف.. وتوجيه مكاتب التمثيل العُمالي بالخارج بشأن الانتخابات الرئاسية

لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وتكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش والرقم التأميني من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني.. الخطوات والرقم الساخن

لينك الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم عبر الهيئة القومية للتأمينات

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-1-2024 فى البنوك

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عاجل.. حسن المستكاوى يكشف مفاجأة فى الهجوم على محمد صلاح

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

انتظروا منتخب المغرب.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024

سعر الذهب اليوم الأربعاء 24-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار