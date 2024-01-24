من بيتك.. طرق الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار استقبال طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر خلال الفترة الجارية، ضمن مرحلتها الثالثة، بالتوازي مع أعمال حملة "هنوصلك" التي تجوب المحافظات لمساعدة المواطنين المستحقين في تسجيل الطلبات دون الحاجة للذهاب إلى المقرات التابعة للوزارة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة مستندات يجب توافرها عند تسجيل طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال التسجيل بواسطة أعضاء حملة "هنوصلك"، وتتمثل المستندات فيما يلي:-

نسخة من البطاقة الشخصية والأصل للمراجعة.

أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي.

نسخة من شهادة الميلاد والأصل للاطلاع عليها في حالة تسجيل الطلبات للأطفال، مع وجوب حضور الوالد الوصي.

إحضار قرار الوصاية في حالة القاصر المعاق أو من ليس كامل الأهلية بسبب الفحص الطبي.

صورتين شخصيتين مقاس 4×6 حديثة للحاله.

الفحوصات الطبية المطلوبة في حالة الإعاقة الحركية وهى رسم الأعصاب والعضلات للعضو المصاب.

تقديم أشعة عادية للمفاصل في حالة وجود شلل في الطرف.

تقديم أشعة مقطعية على المخ في حالة وجود خزل نصفي طولي، إذا كان هناك تيبس في المفاصل.

صورة من أشعة التصوير بالرنين المغناطيسي على المخ في حالة التصلب المتفرق في الجهاز العصبي.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة طرق للمتقدمين الراغبين في الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، ورقم الخط الساخن، إلى جانب تدشين تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة.

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني من هنا، ثم اتباع الخطوات التالية:-

اضغط على أيقونة "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

اضغط على أيقونة "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي للشخص الراغب في الاستعلام.

اضغط على "بحث".

تطبيق الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عن طريق تنزيله على الهاتف المحمول الخاص بك، ثم اختيار أيقونة الاستعلام والبحث من خلال الرقم القومي لمعرفة النتيجة.

رقم الخط الساخن للتضامن الاجتماعي

كما يمكن الاتصال بالخط ساخن لوزارة التضامن الاجتماعي على رقم 16439، والتحدث مع موظف خدمة العملاء وتوضيح الرقم القومي للشخص الراغب في الاستعلام، لمعرفة موقف الطلب.