رابط حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية والمستندات المطلوبة

خصصت وزارة الصحة رابط حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، حتى يتمكن المواطنين الراغبين في الحصول على الكارت من إجراء جميع الخطوات الواجبة للخضوع للكشف الطبي لإثبات الإعاقة والحصول على الكارت، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط حجز كشف طبي الخدمات المتكاملة.

رابط حجز كشف طبي الخدمات المتكاملة

يمكنك حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة، باتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع المجالس الطبية المتخصصة من الرابط التالي من هنا.

انقر فوق "حجز كشف طبي، أدخل بياناتك الشخصية، بما في ذلك اسمك الكامل ورقم هاتفك المحمول ورقم بطاقة الرقم القومي، اختر نوع الإعاقة التي تعاني منها، اختر محافظة السكن، اختر مركز الخدمة، انقر فوق "بحث".

ستظهر لك قائمة بمواعيد الكشف الطبي المتاحة في مراكز الخدمة التابعة لمحافظة السكن، اختر الموعد المناسب لك، انقر فوق "حجز".

ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوي على رمز تحقق، أدخل الرمز في الحقل المخصص له.

المستندات المطلوبة لحجز كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة الصحة المستندات المطلوبة لتتمكن من حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة وهي صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة من شهادة الميلاد، تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت الإعاقة.

سيتم إصدار تقرير عن نتيجة الكشف الطبي، وسيتم إرسال التقرير إلى وزارة التضامن الاجتماعي، بعد صدور تقرير الكشف الطبي، يمكنك التقدم بطلب للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال أحد مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

كيف احجز استكمال أوراق كارت الخدمات المتكاملة؟

يستطيع المواطنون الراغبون في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة الدخول عبر موقع المجالس المتخصصة من الرابط السابق، ثم اضغط على رابط، واختر أيقونة «حجز موعد الكشف الطبى»، سجل «بيانات طلب اجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكامله»، بعد الانتهاء من التسجيل اضغط على حفظ البيانات.

وكانت وزارتا التضامن الاجتماعي والصحة قد حددت شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهي أن يكون المتقدمين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية أن يكونوا مصريين الجنسية، ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت الإعاقة.