يبحث الكثيرون عن تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، الذي توفره وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ، وذوي الهمم لمساعدتهم في الحصول على الخدمات بسهولة ويسر ، بعد حجز الكشف الطبي.

ومن جانبها، أتاحت وزارة الصحة والسكان تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، ويرصد الدستور في التقرير التالي كيفية تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة.

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن كيفية تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال:

تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023 من خلال الدخول الرابط التالى من هنا.

- بعد الدخول على رابط تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة يتم إدخال البيانات المطلوبة وهي؛ الرقم القومي، نوع الإعاقة، مكان الكشف، التاريخ الراغب في تحديده.

- ثم الضغط على زر الحفظ بعد إدخال البيانات بشكل صحيح.

- تم تغيير موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة، عدد المميزات التى تشمل:

- إمكانية الجمع بين معاشين.

- الدمج في المدارس والجامعات

- التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين

- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، والإعفاء من الضرائب.

- الحصول على سكن حكومي مناسب.

- الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية.

- الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق.

- الكشف المجاني في المستشفيات، والحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية.

- مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

الضغط على أيقونة طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023.

تسجيل البيانات المطلوبة في استمارة التقديم بدقة لأنها سيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه.

إرفاق المستندات المطلوبة المذكورة أعلاه بصورة واضحة والتأكد من إرفاقها بشكل صحيح.

ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك بعد التسجيل وعليك الاحتفاظ به لمتابعة نتيجة التقديم.