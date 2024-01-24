مدير "تعليم جنوب سيناء" يتابع رابع أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

واصل مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، محمد حامد عقل جولاته لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية بلجان مدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

حيث تابع وكيل وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، انتظام رابع أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء.

وأجرى عقل جولة تفقد خلالها لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول يناير 2024 بمدرسة خالد بن الوليد الإعدادية ومدرسة الزهراء للتعليم الأساسي بإدارة طور سيناء.

وخلال الزيارة تفقد وكيل الوزارة لجان الامتحان، لمادة "الدراسات الاجتماعية" الفترة الأولى (٩ص:١١ ص) واطمأن على حسن سير اللجان والالتزام بالتعليمات واللوائح والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان مع توفير سبل الراحة والهدوء في اللجان.



وشدد مدير تعليم جنوب سيناء على منع أجهزة المحمول باللجان ومنوهًا على غلق أبواب اللجان ومراعاة الدقة في مواقيت بدء الامتحان.

وكان مدير مديرية التربية وزارة والتعليم بمحافظة جنوب سيناء محمد حامد عقل، قد أجرى جولة أمس الثلاثاء، تابع خلالها امتحانات الشهادة الإعدادية، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

واستهدفت جولة مدير تعليم جنوب سيناء متابعة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول يناير 2024 بمدارس شرم الشيخ، في إطار متابعته المستمرة لانضباط سير الامتحانات، ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها.