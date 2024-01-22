الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم السويس" يلغي امتحان طالب استخدم هاتفه المحمول في الغش

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، إلغاء امتحان طالب هاتفه المحمول للغش خلال امتحان الشهادة الإعدادية، اليوم الإثنين. 

 

وأضاف عمارة، أنه تنفيذًا  لتوجيهات السيد الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  وتعليمات  اللواء  عبد المجيد صقر محافظ السويس ألغت المديرية امتحان طالب وإحالة موقفه للشؤون القانونية وذلك عقب قيامه باستخدام التليفون المحمول للتصوير ومحاولة الغش بواسطته.

وأشار مدير تعليم السويس، أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية بلجنة السير تمت مصادرة الهاتف المحمول المستخدم في الواقع وتكليف السيد الاستاذ للجنة من التطوير التكنولوجي بفحص الجهاز المضبوط وإعداد تقرير فني مفصل، وبذلك يرتفع عدد محاولات الغش لأربعة حالات،  قررت مديرية التربية والتعليم إلغاء امتحاناتهم منذ بدء امتحانات المرحلة الإعدادية.

حيث أحال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، 16 يناير الجاري، موقف طالبين بالصف الثاني الإعدادي  للتحقيق أمام الشئون القانونية.

وقال عمارة لـ"الدستور"،إن الطالبين تم ضبطهما يستخدمان الهاتف المحمول داخل اللجان الامتحانية، وأضاف أنه كلف الشئون القانونية بإعمال أوجه شئونها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك. 

 

كما ألغى مدير تعليم السويس، امتحان طالبة للتحقيق بسبب استخدامها الهاتف المحمول، كما استبعدت المديرية معلما لعدم اتباعه للتعليمات المنظمة للامتحانات،  أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية. 

وقال إنه أحال موقف أحد الطالبة للتحقيق بعد قيامها باستخدام الهاتف المحمول للغش داخل اللجنة الامتحانية ومصادرة الهاتف المحمول للفحص الفني بمعرفة إدارة التطوير التكنولوجي.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالسويس، في بيان لها، بأبنائها طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بعدم الانسياق إلا خلف مصلحتهم ووضعها نصب أعينهم وعدم التطرق للغش بأي وسيلة من الوسائل. 

كما أعطى مدير المديرية، تعليماته لإدارة الأمن بتوزيع عصا الكشف عن المعادن والأجهزة الإلكترونية لكل لجنة امتحانية حفاظًا على مستقبل أبنائنا المستحقين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية التي تبدأ أعمالها صباح غدًا الأربعاء الموافق 17 من شهر يناير الجاري وتنتهي يوم الأربعاء 24 من نفس الشهر.

السويس التربية والتعليم الغش امتحانات الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

مدير "تعليم جنوب سيناء" يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية بـ "الطور"

انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن بمضمار شرم الشيخ

اجتماع لجنة "الأم المثالية" في السويس

تفاصيل اجتماع مدير تعليم شمال سيناء بإدارة بئر العبد التعليمية

تعليم شمال سيناء: غرفة عمليات الامتحانات لم ترد لها أى شكاوى

"تعليم السويس" يحصد مركزين متقدمين في مسابقتين على مستوى الجمهورية

محافظ جنوب سيناء يبحث خطط تشغيل الممشى السياحى بشرم الشيخ

"تعليم السويس" يحيل طالبة للتحقيق في اليوم الأول لامتحانات الإعدادية

الأكثر قراءة

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضي (صور)

أطعمة يجب الابتعاد عنها لتجنب الانتفاخ والغازات

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

"الشيطان شاطر".. اعترافات صادمة من قاتل مطربة شهيرة بفيصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس