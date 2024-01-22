وكيل "تعليم السويس" يلغي امتحان طالب استخدم هاتفه المحمول في الغش

قرر مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، إلغاء امتحان طالب هاتفه المحمول للغش خلال امتحان الشهادة الإعدادية، اليوم الإثنين.

وأضاف عمارة، أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ألغت المديرية امتحان طالب وإحالة موقفه للشؤون القانونية وذلك عقب قيامه باستخدام التليفون المحمول للتصوير ومحاولة الغش بواسطته.

وأشار مدير تعليم السويس، أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية بلجنة السير تمت مصادرة الهاتف المحمول المستخدم في الواقع وتكليف السيد الاستاذ للجنة من التطوير التكنولوجي بفحص الجهاز المضبوط وإعداد تقرير فني مفصل، وبذلك يرتفع عدد محاولات الغش لأربعة حالات، قررت مديرية التربية والتعليم إلغاء امتحاناتهم منذ بدء امتحانات المرحلة الإعدادية.

حيث أحال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، 16 يناير الجاري، موقف طالبين بالصف الثاني الإعدادي للتحقيق أمام الشئون القانونية.

وقال عمارة لـ"الدستور"،إن الطالبين تم ضبطهما يستخدمان الهاتف المحمول داخل اللجان الامتحانية، وأضاف أنه كلف الشئون القانونية بإعمال أوجه شئونها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

كما ألغى مدير تعليم السويس، امتحان طالبة للتحقيق بسبب استخدامها الهاتف المحمول، كما استبعدت المديرية معلما لعدم اتباعه للتعليمات المنظمة للامتحانات، أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.

وقال إنه أحال موقف أحد الطالبة للتحقيق بعد قيامها باستخدام الهاتف المحمول للغش داخل اللجنة الامتحانية ومصادرة الهاتف المحمول للفحص الفني بمعرفة إدارة التطوير التكنولوجي.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالسويس، في بيان لها، بأبنائها طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بعدم الانسياق إلا خلف مصلحتهم ووضعها نصب أعينهم وعدم التطرق للغش بأي وسيلة من الوسائل.

كما أعطى مدير المديرية، تعليماته لإدارة الأمن بتوزيع عصا الكشف عن المعادن والأجهزة الإلكترونية لكل لجنة امتحانية حفاظًا على مستقبل أبنائنا المستحقين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية التي تبدأ أعمالها صباح غدًا الأربعاء الموافق 17 من شهر يناير الجاري وتنتهي يوم الأربعاء 24 من نفس الشهر.