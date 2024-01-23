وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية بـ"شرم الشيخ"

أجرى مدير مديرية التربية وزارة والتعليم بمحافظة جنوب سيناء محمد حامد عقل، جولة اليوم الثلاثاء، تابع خلالها امتحانات الشهادة الإعدادية، في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابع عقل، خلال الجولة، سير عملية الإمتحانات في ثالث أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

واستهدفت جولة مدير تعليم جنوب سيناء متابعة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول يناير 2024 بمدارس شرم الشيخ، في إطار متابعته المستمرة لانضباط سير الامتحانات، ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها.

مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية

استهل وكيل الوزارة جولته بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية وتفقد لجان الامتحان لمادة "الهندسة" الفترة الأولى (9ص: 11ص).

واطمأن عقل من الطلاب على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة، كما اطمأن أيضا على عدم وجود أية مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وشملت جولة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، لجنة مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات واطمأن على انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات، دون أي شكاوي، والعمل على راحة الطلاب خلال الامتحانات، وتنظيم عملية خروجهم ودخولهم إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، وأوصى بالعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة

امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 بدأت يوم الاحد الموافق 21/1/2024م وتستمر حتى الخميس الموافق 25/1/2024م.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 3472 طالبا وطالبة منتظمين في 8 إدارات تعليمية، و73 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.