وكيل "تعليم السويس" يستبعد معلمًا من أعمال الامتحانات

قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة إلغاء امتحان طالب بالشهادة الإعدادية، واستبعاد معلم من أعمال الامتحانات

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إنه استبعد معلما من أعمال الامتحانات المكلف بها لإخلاله بمهام الامتحانات وخروجه عن مقتضيات واجبه الوظيفي.

وأضاف أنه تم إلغاء امتحان طالب استخدم تليفونه المحمول في التصوير ومحاولة الغش.

وكان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، قد قرر أمس إلغاء امتحان طالب بعدما استخدم هاتفه المحمول في الغش خلال امتحان الشهادة الإعدادية.

وأضاف عمارة، أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ألغت المديرية امتحان طالب وإحالة موقفه للشؤون القانونية وذلك عقب قيامه باستخدام التليفون المحمول للتصوير ومحاولة الغش بواسطته.

وأشار مدير تعليم السويس، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية بلجنة السير تمت مصادرة الهاتف المحمول المستخدم في الواقع وتكليف السيد الاستاذ للجنة من التطوير التكنولوجي بفحص الجهاز المضبوط وإعداد تقرير فني مفصل، وبذلك يرتفع عدد محاولات الغش لأربعة حالات، قررت مديرية التربية والتعليم إلغاء امتحاناتهم منذ بدء امتحانات المرحلة الإعدادية.

حيث أحال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، 16 يناير الجاري، موقف طالبين بالصف الثاني الإعدادي للتحقيق أمام الشئون القانونية.

وقال عمارة لـ"الدستور"، إن الطالبين تم ضبطهما يستخدمان الهاتف المحمول داخل اللجان الامتحانية، وأضاف أنه كلف الشئون القانونية بإعمال أوجه شئونها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بالسويس بأبنائها بعدم الانسياق خلف الشائعات والأهواء وعدم استخدام التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية بأي شكل من الأشكال.