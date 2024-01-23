الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«عبده» يرسم «الجرافيتى» على السيارات (فيديو وصور)

عبده أثناء الرسم
عبده أثناء الرسم على إحدى السيارات

البحث عن الاختلاف هو الشغل الشاغل للرسام الموهوب عبده الشامى، ابن محافظة السويس البالغ 28 عامًا، الذى رغب فى تسخير موهبته فى الرسم لصناعة أعمال فنية مبتكرة تختلف عن الرسم التقليدى على اللوحات، وتوصل إلى طريقة لرسم «الجرافيتى» على السيارات، حتى يرى رسوماته أكبر عدد من الناس، وفق ما قاله لـ«الدستور».

ويحكى «عبده»، لـ«الدستور»، أن عمله يبدأ بتصوير السيارة التى يرغب صاحبها فى الرسم عليها، ثم يختاران معًا الرسمة الأنسب للسيارة، ويستخدم برامج تعديل الصور على الكمبيوتر، لتصميم شكل قريب من السيارة، ويضيف الرسمة عليه، ليكون ذلك نموذجًا يراه صاحب السيارة قبل الشروع فى الرسم. 

ويواصل: «بمجرد الاتفاق على الرسمة، أبدأ فى التنفيذ ويستغرق ذلك من يومين إلى أربعة أيام، حسب حجم السيارة وشكل الرسمة المتفق عليها».

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رسام الجرافيتي السيارات السويس فنان تشكيلي

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