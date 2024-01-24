وكيل تعليم دمياط يتابع ختام امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط اليوم الأربعاء، ختام أعمال امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بعد أن أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان الرياضيات وامتحانات الشهادة الإعدادية بعد أن أدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بجميع مدارس المحافظة، مشيرًا إلى أن غرف العمليات لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، فيما عدا بعض الشكاوى والتي جرى التعامل معها وفق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأضاف أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، كانت وجهت برفع درجة الاستعداد لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتابعت إجراؤها لحظة بلحظة، وشددت على توافر وسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وتابع عبدالرؤوف، سير عملية الامتحانات بلجنة مدرسة علي بن أبي طالب، بإدارة دمياط الجديدة والتأكد من عدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية لمادة الدارسات.

وأشار وكيل الوزارة، أنه سيبدأ السبت المقبل أعمال التصحيح وتقدير الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية، مؤكدًا اتباع الدقة وعدم الاستعجال حفاظًا على حقوق الطلاب، مشيرًا إلى أنه يجرى الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء منها واعتمادها من محافظ دمياط.

وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، موجهًا بالعمل على توفير كل الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر وبشكل يليق بتعليم دمياط، مشيدًا بانتظام وحسن سير العمل والدقة في وسائل التأمين مقدمًا الشكر لمديرية أمن دمياط ولأعضاء المطبعة وغرفة عمليات الشهادة الإعدادية على الجهد المبذول، حيث تابع المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة دمياط سير امتحانات الشهادة الإعدادية في دمياط.