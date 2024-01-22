فى اجتماع موسع.. محافظ دمياط تناقش مستجدات الخطة الاستثمارية

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع الدورى لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى " ٢٠٢٤/٢٠٢٣"، الذى جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

حيث شهد الاجتماع استعراض نسب التنفيذ للمشروعات الجارى تنفيذها والأعمال التى سيتم استكمالها ضمن خطة هذا العام وعرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال، كما اطلعت "المحافظ" على آخر المستجدات ببنود الخطة وناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطئ معدلات التنفيذ.



وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة العمل وفقًا لمنهجية محددة تتناسب مع المحاور المستهدف تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام لدعم القطاعات المختلفة، وأيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة شبكات الطرق بالمناطق مختلفة، موجهة بضرورة متابعة كافة الأعمال المدرجة بها والالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد ٢٠ عزبة تابعين لمراكز "كفر سعد والزرقا وفارسكور"، وذلك فى إطار خطة التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووفقًا لما جاء بأعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٣ المختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظات.

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه تم إعتماد عدد ٧ عزب بمركز كفر سعد و١٢ عزبة بمركز فارسكور وعزبة بمركز كفر الزرقا.

وأضافت المحافظ أنه يتم العمل وفقا لمنهجية محددة لاعتماد الأحوزة العمرانية ومراجعة وتدقيق كافة الإجراءات الخاصة بها بما يتوافق مع الرؤى المستقبلية لتلك المناطق وبما يسهم فى تحقيق التنمية بهذا القطاع، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس الجمهورية بشأن الإعداد الجيد لتنفيذ خطة تطوير مراكز التجمعات الريفية ضمن مبادرة "حياة كريمة".