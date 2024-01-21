إحالة 49 طبيبًا وعاملًا فى مستشفى كفر سعد للتحقيق

قام الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بـدمياط، بمرور مفاجئ على مستشفى كفر سعد المركزى يرافقه لجنة مكونة من مديرى الإدارات الفنية لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ضمن الجولات الميدانية لوكيل وزارة الصحة بدمياط.

وتابع وكيل الوزارة الانضباط الإدارى وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل، وقام بتحويل ٤٩ من العاملين للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل إضافة إلى متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأعمال السلامة والصحة المهنية.

وتفقد أقسام الطوارئ والاستقبال والأقسام الداخلية لمتابعة العمل ورصد المشكلات، وشدد على ارتداء الأطباء للبالطو أثناء تواجدهم بالعمل.

كما تواصل مع مجموعة من المواطنين للاطمئنان على مستوى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى.