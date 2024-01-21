الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة دمياط" انتهينا من المرور على 9200 مرفق صحي خلال 2023

صحة دمياط
صحة دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في  دمياط عن جهود المديرية، في مراقبة صحة البيئة خلال عام 2023، في إطار تنفيذ خطة الرقابة على أعمال صحة البيئة في نطاق محافظة دمياط.


قامت إدارة صحة البيئة  بمديرية الشئون الصحية تحت إدارة الدكتورة هناء السري مدير إدارة صحة البيئة بالمديرية بتكثيف الرقابة على أعمال صحة البيئة خلال عام 2023.


حيث تم المرور على 9200 من المرافق الصحية العامة التي تشمل المدافن والأسواق العامة والسلخانات والمجازر ومزارع الدواجن والمواشي وأيضا أعمال النظافة العامة وتمت مخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك وأيضا تمت معاينة عدد92شكاوي وتمت إزالة أسباب الشكوى وتم المرور على عدد 2923من المنشآت التعليمية والتأكد من استيفائها للاشتراط الصحية لضمان صحة وسلامة الطلاب.


وفي مجال الرقابة على مياه الشرب تم المرورعلى محطات الشرب، وسحب 14657عينة مياه مرشحة سواء عينات حقلية ومعملية، والمرور على المدارس، وتم سحب 2923 عينة مياه، كما تم المرور على محطات غسيل الكلوي، وسحب 252 عينة ومطابقتها للمعايير الصحية.


كما تم سحب 170عينة مياه من حمامات السباحة، وإحكام الرقابة على حمامات السباحة والتأكد من استيفائها الشروط الصحية.


أيضا في مجال الرقابة على مياه الصرف الصحي تم المرور على 109محطات معالجة الصرف الصحي، وعينات غسيل المرشحات والصرف الصناعي 109عينات، والعينات المسحوبة من مأخذ محطات الشرب 240، وعينات المصارف 108عينات، وتمت مخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التصحيحية

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