تفاصيل اجتماع لجنة تطوير المناهج العلمية في جامعة دمياط

ترأس الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط اجتماع لجنة تسويق البرامج التعليمية والمراكزالبحثية للوافدين بالجامعة، في إطار حرص الجامعة على تطوير منظومة الطلاب الوافدين، وتحقيق التميزالأكاديمي اجتمع اليوم بلجنة تسويق البرامج التعليمية والمراكز البحثية وغيرها من عناصر التميز بالجامعة، من أجل وضع تصور مقترح لزيادة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعة وتعزيز سبل جذبهم والتي باتت واحدة من أولويات الدولة لدورها في تحقيق رؤية مصر 2030.

وناقش رئيس الجامعة الأطر الأساسية لآليات جذب الطلاب الوافدين وضرورة وضع خطة ممنهجة للتسويق وتوفير بيئة تعليمية متميزة ومحفزة لهم، وتطوير وتعزيز العلاقات الثقافية والتعاون الدولي من خلال المكاتب الثقافية مشيرًا إلى استعدادات الجامعة لتقديم كافة سبل الدعم الأكاديمي للطلاب الوافدين ليكونوا سفراء للجامعة بعد العودة لأوطانهم.

كما نوه رئيس جامعة دمياط إلى قرب موعد افتتاح نادي الوافدين بالجامعة، وتدشين المنتدى الأول للوافدين “رؤي جديدة”.