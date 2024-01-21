إطلاق برنامج تأهيلي للنساء والفتيات للتمكين من العمل في دمياط

أطلقت المدينة الصديقة للنساء في مدينة عزبة البرج في دمياط برنامج تأهيلي للنساء والفتيات لتدريبهن وتمكينهن من العمل ومواجهة الأسواق خاصة مع المناسبات العامة والاجتماعية، حيث أطلقت المدينة ورشة تدريبية للسيدات والفتيات من أجل تدريبهم على صناعة الفوانيس الخشبية، وتزيينها وإخراجها بشكل متقن يسهل عليهم ترويجها وبيعها في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.



وتستهدف الورشة محاضرات عن تاريخ صناعة الفوانيس ومن ثم تدريب السيدات والفتيات على صناعة الفوانيس بكافة أشكالها وأنواعها وبأدوات وخامات متوسطة السعر بحيث يتمكنون من بيعها في الأسواق.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي للمرأة بالتمكين الاقتصادي للمرأة واستكمالا لأنشطة المجلس بالمدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج واهتماما بنشر الوعي بأهمية إعادة التدوير.



وأقيم تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل مجمعة بالمدينة الصديقة للنساء وذلك لإعادة تدوير بعض المخلفات شباك الصيد الأقمشة الخيش والقواقع المستخرجة من البحر والخرز وعمل ديكورات منزلية بسيطة.



وكانت عبارة عن ورشة تدريبية على كيفية تحويل بقايا الخيش والأقمشة والقواقع المستخرجة من البحر وقطع شباك الصيد لقطع ديكورية لها استخدامات ومنافع متعددة في المنزل عن طريق خيوط الخيط وغرز المرمية المختلفة والخياطة ببواقي الأقمشة والملابس للمدربين المتطوعين كاميليا نجم، سارة أبو صالحة، ورانيا سرحان.



وقد حضر الورشة مجموعة من سيدات المدينة والقرى المجاورة لها، حيث تم التطبيق العملي للمنتجات والتي مرت بمراحل مختلفة من تصميم وخياطة ومرمية وتشطيب ثم إخراج منتجات كانت نماذج يسهل تطبيقها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.



كما تم عمل توعية بمخاطر المخلفات على البيئة وأثرها على التغيرات المختلفة حاضر فيها عضو الفرع منى عبد الله والتي أكدت على ضرورة فصل المخلفات من المنبع ولا بد من البدء من السيدات من المنازل بفصل أنواع المخلفات على حدة لتقليل من الأضرار الناجمة عن زيادة المخلفات وعدم الاستغلال الأمثل لها، ولابد من تعلم حرف يدوية بسيطة يمكن من خلالها إعادة تدوير تلك المخلفات، كماةاضافت أن من اهتمامات فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط التوعية والتمكين الاقتصادي لذا يتم تكثيف الجهود في المدينة الصديقة للنساء من أجل تحقيق أهداف التنمية