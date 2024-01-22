الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم 4 ملايين خدمة طبية بالمجان في الوحدات الصحية بدمياط

دمياط
دمياط

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة دمياط،عن تقديم 4 ملايين خدمة صحية بالمجان في الوحدات الصحية في محافظة دمياط، تحت إشراف الدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق مبادرات الصحة العامة بالمديرية.

 وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة دمياط، ادارة الرعاية الأساسية خلال عام 2023 خدماتها للمواطنين من خلال الوحدات والمراكز الطبية بجميع انحاء المحافظة، والتى شملت تسليم 222 طبيبا تكليف العمل وتوزيعهم على الإدارات الصحية، وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية بمنشآت الرعاية الصحية الأولية لعدد 4253410 مواطن بالمراكز والوحدات الصحية الواقعة بنطاق الريف والحضر وإنشاء 47584 ملفا عائليا بإجمالي 202091 ملفا عائليا مفعلا بوحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة.

فحص 38268 طفلا ببروتوكول الرعاية المتكاملة لأمراض الطفولة

 وأضاف “ عبد الجواد”، أنه تم عمل فحص  لـ 38268 طفلا ببروتوكول الرعاية المتكاملة لأمراض الطفولة، وتقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي لـ 450609 سيدات فوق 18 عاما، وتقديم خدمات مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لـ  210019 مواطن فوق 40 عاما.

كما تم تقديم خدمات مبادرة الرعاية الصحية والنفسية للمسنين لـ 19705 مسنا، فوق 65 عاما، واستبيان 181335 مواطن للكشف المبكر عن الإصابة بالأورام السرطانية.

 إدراج 20 وحدة ومركز طب أسرة بالمبادرة الرئاسية لتطوير منشآت الرعاية الصحية الأولية

كما تم إدراج 20 وحدة ومركز طب أسرة بالمبادرة الرئاسية لتطوير منشآت الرعاية الصحية الأولية وتم تفعيل العمل بالعيادات التخصصية المتميزة الباطنة والنسا والأطفال والجلدية من 2م – 6م بعدد 6 منشآت رعاية أولية مدرجة بمبادرة التطوير.

كما تم  استبيان فحص المواطنين بالعيادات التخصصية والمتميزة بمنشآت مبادرة التطوير عدد ٤٤٠١٧٠ مواطن وتقديم خدمات صحية  لعدد ٥٩٩٣٣ من المواطنين غير القادرين تحت مظلة وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية وتقديم خدمات صحية لعدد ٦٩٠١١ منتفع بالمشروطية الصحية تحت مظلة وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية.

 كما تم استقبال وفحص ٣٤٣٣ شكوي وحل ٣١٥٥ منها بنسبة ٩٠٪ ضمن إجراءات آلية معالجة الشكاوى والمقترحات بالرعاية الأولية وعقد ٢٤ دورة تدريبية علي البرامج الفنية للعاملين بمنشآت الرعاية الأولية وفرق إشراف الإدارات الصحية.

كما تم استلام وتشغيل عدد ٨ وحدات صحية بمركز كفر سعد بعد أعمال رفع الكفاءة والتطوير ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري وتقييم المخاطر القلبية لعدد ٣٥٧٩  مريض من مصابي الأمراض المزمنة من خلال حملة قلبك أمانة،تم تقييم لجنة البنك الدولي بمنظمة الصحة العالمية لعدد ٩ وحدات طب أسرة ضمن المنشآت المستهدفة بتمويل البنك الدولي واجتياز جميع الوحدات التقييم بنجاح.

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