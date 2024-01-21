الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 سفينة، بينما غادرت 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة منها السفينة  (ANNA SMILE) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225م وعرضها 32م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ62338 طنًا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20361 طنًا تشمل: 1648 طن رمل و1000 طن كسب صويا و9300 طن يوريا و4046 طن مولاس و1500 طن أسمنت معبأ و2867 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56263 طنًا تشمل: 12500 طن ذرة و1201 طن خشب زان و3900 طن فول و13153 طن قمح و10790 طن خردة و650 طن فول صويا و450 طن نواتج تقطير و4164 طن زيت طعام و9455 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1277 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 491 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3786 حاوية مكافئة.


 ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 111222 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181899 طنًا.


 كما غادر قطار بعد أن فرغ 50 حاوية 20 قدمًا قادمًا من العين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5012 شاحنة.


 واستقبل ميناء  دمياط،  أكبر غاطس في تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة، واستمرارًا لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية.


ونجح ميناء دمياط في استقبال السفينة (ONE MEISHAN)، التابعة للخط الملاحي (ONE) والتي ترفع علم اليابان ويبلغ طولها 366م وبعرض 51م قادمة من إسبانيا بحمولة كلية 152068 طنًا والتي يصل غاطسها إلى 15.40م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.

تاريخ ميناء دمياط ذكرت هيئة ميناء دمياط استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات دمياط أحداث دمياط

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