الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بقيمة 145 مليون جنيه في دمياط

الدكتور السيد عبدالجواد
الدكتور السيد عبدالجواد

قال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إنه تم إصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة بـ 145 مليون خلال عام 2023.

وقالت الدكتورة دعاء المحلاوي، مدير إدارة نفقة الدولة بمديرية الصحة، إنه إجمالي عدد القرارات التي تم إصدارها للعلاج على نفقة الدولة على مستوى المحافظة خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023 هي (67275) قرارًا بإجمالي مبلغ 145 مليون جنيه موزعة، حيث يبلغ إجمالي عدد قرارات الخارجي بنفقة الدولة  46322 قرارًا خارجيًا ويبلغ إجمالي عدد قرارات الكلي بنفقة الدولة 5183 قرارًا كليًا، كما يبلغ إجمالي عدد قرارات العناية بنفقة الدولة 9950 قرار عناية.

كما يبلغ إجمالي عدد قرارات الداخلي بنفقة الدولة 11086 قرارًا داخليًا ويبلغ إجمالي عدد حالات بدل انتقال الغسيل الكلوي بنفقة الدولة 734 حالة، ويبلغ عدد قرارات حقنه الـ(Rh) 938 حقنة، ويبلغ إجمالي عدد الشكاوي المتعلقة بعلاج المرضي علي نفقة الدولة وحلها 733 شكوى.

كما تم عمل مناظرات بالفيديو كونفرانس مع المجالس الطبية لعدد 816 حالة إضافة إلى ذلك تم المرور ٣٥ مرة على المستشفيات لمتابعة أقسام العلاج على نفقة الدولة بها.

كما تم إقامة ٦ دورات تدريبية للصيادلة والإداريين العاملين بالعلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات.

وشنَّت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب الأغذية بالإدارت، حملات على المنشآت الغذائية عالية الخطورة والأماكن التي تخدم التجمعات وذلك لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمستهلك وكان ذلك على النحو التالي: عدد المنشآت التي تم المرور عليها 100 منشأة، عدد المنشآت التي تدار بدون ترخيص 65 منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة 4 عدد محاضر الجنح التى تم تحريرها 150 محضرًا، وتم ضبط 520 كيلو مكرونة منتهية الصلاحية في دمياط. 

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