الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة دمياط تستعد لماراثون أفضل جامعة صديقة للبيئة

جامعة دمياط
جامعة دمياط

عقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بفريق إعداد ملف اشتراك الجامعة بمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024، التي أطلقها المجلس الأعلى للجامعات برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  بهدف تحفيز الجامعات المصرية على التحول إلى جامعات صديقة للبيئة وتعزيز الالتزام بمعايير الإستدامة البيئية وذلك في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شهاب أمين عام الجامعة والدكتور أمنية البطراوى وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس الفريق والسادة أعضاء الفريق.

جدير بالذكر أن تقييم الجامعات يتم وفق سبعة معايير رئيسية هي معيار البنية التحتية وإدارة المخاطر بالجامعة، معيار الطاقة والتغييرات المناخية، معيار إدارة المخلفات، معيار غدارة المياه، معيار النقل داخل الجامعة، معيار الأنظمة التعليمية والتعلم والبحث العلمي، معيار الجامعة والمجتمع.

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