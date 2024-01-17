غرف العمليات تتابع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في إدارات دمياط

انعقدت اليوم الأربعاء غرفة عمليات الادارة لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في دمياط وامتحانات النقل للمرحلة الثانوية برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية في مدينة دمياط الجديدة ونور جمال عامر في حضور وكيل الإدارة صابر عبدالله وأعضاء الغرفة فؤاد كامل وشريف عارف وايمان عاصم وأمجد موسى.

كما تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتى انطلقت اليوم الأربعاء الموافق ١٧ يناير وتستمر حتى يوم ٢٤ من هذا الشهر.

يذكر أنه تم تجهيز ١٥٨ لجنة لاستقبال ٣٢ ألفا و٤٥٦ طالب وطالبة، بعدد ١٠ إدارات تعليمية، كما تم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالادارات لحل اى مشكلة قد تطرأ على الفور.

وفى هذا السياق، أكدت "الدكتورة منال عوض" على ضرورة متابعة سير الامتحانات بشكل دورى والعمل على توفير مناخ ملائم وآمن للطلاب أثناء أداء الامتحانات،والتأكيد على وجود زيارة صحية بكل مدرسة للتعامل مع أى حالة طارئة، مؤكدة على الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات بمحيط اللجان.

وأعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط انه تم تجهيز عدد ١٥٨ لجنة تستقبل عدد ٣٢ ألف و٤٥٦ طالب وطالبة خلال الفترة من الأربعاء ١٧ يناير وحتي ٢٤ يناير ٢٠٢٤ وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الادارات التعليمية لحل أى مشكلة تطرأ على الفور بناء علي توجيهات رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنال عوض محافظ دمياط، بالالتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لسير الامتحانات والعمل على توفير الأجواء الهادئة والمناسبة لاداء الطلاب إمتحاناتهم بسهولة ويسر في محافظة دمياط.