الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

32 ألف طالب يستعدون لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية فى دمياط

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط

أعلن المهندس علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، عن أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بتجهيز ١٥٨ لجنة تستقبل ٣٢ ألفا و٤٥٦ طالبا وطالبة خلال الفترة من غد حتي ٢٤ يناير ٢٠٢٤، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أى مشكلة تطرأ على الفور بناء علي توجيهات رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنال عوض محافظ دمياط، بالالتزام بكل الضوابط والقرارات المنظمة لسير الامتحانات والعمل على توفير الأجواء الهادئة والمناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.

 أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي، مضيفا أن الدكتورة منال عوض وجهت برفع الاستعداد لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة.

وأعلن أنه تم تسليم وتجهيز جميع اللجان بمختلف الإدارات التعليمية وعددها ١٥٨ لجنة تستقبل ٣٢ ألفا ٤٥٦ طالبا وطالبة خلال الفترة من ١٧ يناير ولمدة أسبوع.

وأشار "عبدالرءوف" إلى أنه سبق الامتحانات عقد لقاءات دورية مكثفة مع مديرى عموم الإدارات ورؤساء اللجان للوقوف على أعمال تجهيز اللجان والتأكد من تطبيق الإجراءات والقرارات والضوابط المنظمة لضمان سير الامتحانات بانتظام ونظام وسهولة ويسر.

وشدد "وكيل الوزارة" على محاربة كل صور الغش مع منع دخول أي هواتف محمولة مع الطلاب أو الملاحظين للجان وكذا كل الأجهزة الإلكترونية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تعليم دمياط تعليم دمياط الجديدة تعليم دمياط اليوم دمياط أحداث دمياط

مواد متعلقة

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن خلال 24 ساعة

إحالة ممرضة في مستشفى حكومي إلى التحقيق بسبب الغياب في دمياط

وكيل "تعليم دمياط": لا شكاوى في امتحانات الفصل الدراسي الأول

استكمال مقابلات اختيار أعضاء مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

خلال جولة مفاجئة.. وكيل "صحة دمياط" يُحيل طبيبين للتحقيق لهذا السبب

محافظ دمياط تشهد توقيع بروتوكول تعاون للغرفة التجارية وشركة "فاليو" للتمويل الاستهلاكي

محافظة دمياط تتفقد انتظام العمل بالمركز النموذجي المتميز في الغرفة التجارية

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة استلام المحجر والمجزر الآلي

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

أب يستضيف صديقه لـ"سهرة مخدرات" فيغتصب ابنته ويقتلها

القيادة المركزية الأمريكية: ضبط أسلحة إيرانية في طريقها للحوثيين باليمن

جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

سنتامين: التفاهم بين مصر والسعودية يفتح آفاقًا واعدة فى الثروة المعدنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس