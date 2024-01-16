32 ألف طالب يستعدون لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية فى دمياط

أعلن المهندس علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، عن أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بتجهيز ١٥٨ لجنة تستقبل ٣٢ ألفا و٤٥٦ طالبا وطالبة خلال الفترة من غد حتي ٢٤ يناير ٢٠٢٤، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أى مشكلة تطرأ على الفور بناء علي توجيهات رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنال عوض محافظ دمياط، بالالتزام بكل الضوابط والقرارات المنظمة لسير الامتحانات والعمل على توفير الأجواء الهادئة والمناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي، مضيفا أن الدكتورة منال عوض وجهت برفع الاستعداد لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة.

وأعلن أنه تم تسليم وتجهيز جميع اللجان بمختلف الإدارات التعليمية وعددها ١٥٨ لجنة تستقبل ٣٢ ألفا ٤٥٦ طالبا وطالبة خلال الفترة من ١٧ يناير ولمدة أسبوع.

وأشار "عبدالرءوف" إلى أنه سبق الامتحانات عقد لقاءات دورية مكثفة مع مديرى عموم الإدارات ورؤساء اللجان للوقوف على أعمال تجهيز اللجان والتأكد من تطبيق الإجراءات والقرارات والضوابط المنظمة لضمان سير الامتحانات بانتظام ونظام وسهولة ويسر.

وشدد "وكيل الوزارة" على محاربة كل صور الغش مع منع دخول أي هواتف محمولة مع الطلاب أو الملاحظين للجان وكذا كل الأجهزة الإلكترونية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.