الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة استلام المحجر والمجزر الآلي

محافظ دمياط
محافظ دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، اجتماع لجنة استلام مشروع المجزر الآلي والمحجر الصحي ومحطة تدوير المخلفات والتى تضم ممثلين عن الجهات المعنية، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة محاور تطبيق الاشتراطات لاستلام المشروع تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله.

مشروع المجزر الآلى والمحجر البيطري ومحطة تدوير المخلفات، من أهم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنمية مجال إنتاج اللحوم ومصنعاتها.

ويقع خارج الكتلة السكنية على مساحة 12 فدان بشطا، ويتميز موقعه بقربه من مينائى دمياط وبورسعيد، كما يتضمن محجر بيطرى ومجزرين حكومى وآخر استثماري ورصيف تنزيل ومبنى أعلاف ومحطة معالجة ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية " كوكر "، وكومبوست ومنطقة توسعات مستقبلية وأيضًا منافذ بيع..

ويحقق المشروع عدد من المحاور أهمها تحقيق التنمية بهذا المجال وتوفير لحوم حمراء بأسعار مناسبة للحفاظ على صحة المواطنين، علاوة على الحفاظ على البيئة حيث تم تطبيق كافة المعايير والاشتراطات التى تساهم فى تحقيق ذلك أهمها وقوعه خارج الكتلة السكنية وأيضًا منع انتشار الأمراض حيث انه يتم حجر الماشية لفحصها بالمحجر قبل عملية الذبح.

دمياط أحداث دمياط الدكتورة منال عوض المجزر الآلى إقليم محافظة دمياط

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