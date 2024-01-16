الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل "تعليم دمياط": لا شكاوى في امتحانات الفصل الدراسي الأول

تعليم دمياط
تعليم دمياط

أعلن المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بـدمياط، اليوم الثلاثاء، انتهاء امتحانات النقل للصف السادس الابتدائي بمادتي الحساب والدراسات، كما انتهت أمس امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الأعدادي بمادتي العلوم والدراسات، علي أن تبدأ غدا امتحانات المستوى الرفيع للشهادة الاعدادية واستمرار امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام حتى الأربعاء المقبل. 

وأكد وكيل الوزارة، أن امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية مرت بسلام، ولم ترصد غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أي سلبيات أو تجاوزات أثناء انعقادها.
 

وأوضح وكيل الوزارة، أن مديرية التربية والتعليم، استعدت لاستقبال طلاب الشهادة الاعدادية، وخلال اجتماعه أمس برؤساء اللجان أكد علي تشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة، والتوقيع علي فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل بدءًا من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يوميًا والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أية مشكلات تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

 

و أكد وكيل الوزارة، على ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية مع الالتزام وتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن، مشددا بمنع إستخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف المحمول أو أى أجهزة الكترونية  نهائيًا داخل اللجان لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة.

وأضاف أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تتابع باستمرار كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الامتحانية ووجهت بتعاون كافة الأجهزة والمديريات لاجرائها بسهولة ويسر متمنيه كل التوفيق والنجاح لطلاب المحافظة.

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