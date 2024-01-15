استكمال مقابلات اختيار أعضاء مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

عقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المرحلة الثانية لاجراء المقابلات الشخصية لإختيار أعضاء مجلس الأمناء للعضوية الجديدة عن السكان ضمن الدورة الجديدة (٢٠٢٥/٢٠٢٤)، بشأن تشكيل مجالس أمناء المدن العمرانية الجديدة.

أكد المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، أن مجلس الأمناء يتم تشكيله من المستثمرين وسكان المدينة بنسبة ٤٠% للمستثمرين و٦٠% للسكان، ولايقل عدد أعضاءالمجلس عن 9 أعضاء ولايزيد عن 15 عضو، كما يراعى أن يكون الأعضاء ممثلين لتقسيمات المدينة أحياء ومجاورات.

مشيرًا إلى أنه تم استكمال عقد المقابلات الشخصية لعدد من المتقدمين الذين إستوفوا شروط الترشيح طبقا للإعلان الخاص بالترشح لعضوية المجلس.

الجدير بالذكر أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، قد سبق وأعلن عن فتح باب التقدم للراغبين من سكان مدينة دمياط الجديدة لعضوية مجلس أمناء المدينة لدورته الجديدة عن السكان، خلال الفترة من ( ٣ ) وحتى (١٧) ديسمبر الماضي.