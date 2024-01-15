محافظة دمياط تتفقد انتظام العمل بالمركز النموذجي المتميز في الغرفة التجارية

استهلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارتها لمبنى الغرفة التجارية بدمياط، بتفقد المركز النموذجي المتميز، ورافقها محمد فايد رئيس الغرفة.

واطلعت “عوض" على الأنشطة التى يقوم بها المركز الذى يقع على مساحة 655 متر مربع، لتقديم الخدمات للتجار والمواطنين فى مكان واحد للتيسير عليهم.

واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول خدمات أقسام الغرفة التجارية والسجل التجارى ومكتب الإرشاد الضريبى وأيضًا مكتب حماية المستهلك ومكتب تسجيل العلامات التجارية وكذلك مكاتب التموين والدمغة والموازين والتوقيع الإلكتروني، حيث يعمل المركز بخدمة النداء الآلى وبأحدث الانظمة.

كما اطلعت على خطة الغرفة للتعاون مع وزارة الخارجية لتوفير خدمات مكتب الخارجية المصرية لتلبية مطالب التجار والتخفيف عن كاهل المواطنين التوجه إلى أقرب فرع للخارجية بالمحافظات المجاورة، حيث تم تخصيص مكان لتقديم تلك الخدمة وتشغيلها قريبًا.

وأشادت محافظ دمياط، بجهود تقديم الخدمات المتميزة للتجار والمواطنين، فى إطار رؤية الدولة نحو رقمنة كافة الخدمات والتيسير على المواطنين أثناء تلقى الخدمة.

وفي ختامك الجولة، قدم محمد فايد درع الغرفة التجارية لمحافظ دمياط تقديرًا لدعمها الكبير لكافة مبادرات الغرفة التى ودعم الصناعات والصناع والتجار وحماية المستهلك.