محافظ دمياط تشهد توقيع بروتوكول تعاون للغرفة التجارية وشركة "فاليو" للتمويل الاستهلاكي

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة وشركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي.

ووقع البروتوكول كلًا من محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط ووليد حسونة العضو المنتدب لشركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي.

وأشارت “عوض” لحرص محافظة دمياط على اتخاذ خطوات جادة ومدروسة لتوسيع دائرة التسويق لمنتجات الأثاث التى تشتهر بها المحافظة، من خلال تنفيذ مبادرات بالتعاون مع الجهات المختلفة لفتح آفاق تسويقية جديدة بمختلف المحافظات، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لإعداد خارطة طريق لتطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط والنهوض بها، وفتح مجالات جديدة للتسويق على المستويين المحلى والدولى والتى جاء آخرها الخروج بعدة توصيات من ورش العمل التى تم عقدها بالتعاون مع الجهات المعنية لإعداد إستراتيجية التطوير..

وأضافت محافظ دمياط، أن هذا الاتفاق المبرم بين الغرفة التجارية بدمياط وشركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي التى تُعد من الشركات الرائدة فى هذا المجال، يتحقق من خلاله رؤية الترويج لكافة المنتجات بالمحافظة وعلى رأسها الأثاث، وذلك من خلال إتاحة كافة الامكانيات لاتمام العمليات الشرائية والتى تتمثل فى تمويل العملاء للشراء من التجار المتعاقدين مع الشركة بالتقسيط، وسداد قيمة المشتريات للتجار، حيث سيحقق هذا الاتفاق رواجًا تجاريًا بالمحافظة.

وأكدت "عوض" على دور الغرفة التجارية بتوعية التجار والمواطنين بالخدمات التى تقدمها شركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي، من خلال هذا البروتوكول، مُعلنة تفعيل تلك الخدمة خلال معرض الأثاث المقرر افتتاحه بالتعاون مع الغرفة بمحافظة المنيا الأسبوع المُقبل..

وقام محمد فايد بإهداء درع الغرفة التجارية إلى محافظ دمياط تقديرًا لدعمها الكبير لمبادرات الغرفة التى ودعم الصناعات والصناع والتجار وحماية المستهلك.

كما استعرض أهم جهود الغرفة التجارية لدعم صناعة الأثاث التى تُعد أهم صناعة بالمحافظة والصناعات الأخرى التى تشتهر بها وتسويق المنتجات وتنشيط الحركة التسويقية بكافة المنشآت التجارية محافظة دمياط، والتى جاء منها إقامة دورتين من مهرجان " الجمعة البيضاء " ومعرض الأثاث الدائم بمحافظة القاهرة " فرنيتشر بوينت ".

وأكد “فايد” خلال كلمته أن الغرفة بصدد إنشاء إدارة تسويق وطرح أفكار ترويجية وأيضًا المشاركة وإقامة المزيد من المعارض، لتحقيق الأهداف المتعلقة بخلق آفاق تسويقية جديدة لكافة المنتجات..