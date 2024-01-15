الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل  ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 سفن،بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28691 طن تشمل: 5761 طن رمل و11520 طن يوريا و1350 طن مولاس و9210 طن اسمنت معبأ و850 طن ملح معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27565 طن تشمل: 3358 طن خردة و4509 طن ذرة و7995 طن قمح و1700 طن زيت طعام و300 طن فول صويا و2953 طن حديد و6750 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 264 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 58 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4520 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 148380 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 207338 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6244 شاحنة.

كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5146 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وطنطا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4558 شاحنة.
 

وقال اللواء بحرى احمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إن الميناء شهد العديد من الإنجازات والأحداث والمشاركات الهامة  خلال عام 2023 تعد إضافة جديدة لنجاحه وتميزه بين الموانئ المصرية ودليلًا على دوره المؤثر محليًا ودوليًا، بدعم ومساندة  الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إلى جانب جهد ابنائه من العاملين وشركاء النجاح والمجتمع الملاحي، حيث تابع اللواء بحري احمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن في ميناء دمياط.

تاريخ ميناء دمياط استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أحداث دمياط دمياط

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