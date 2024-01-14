الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مراكز شباب دمياط تتألق في مونديال حياة كريمة الرياضي

شباب دمياط
شباب دمياط

واصلت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، بالتعاون مع إدارة شباب ميت أبو غالب  الأحد، بمركز شباب السوالم فعاليات المجموعة الثانية من منافسات دورى حياة كريمة في خماسي كرة القدم تحت شعار "مونديال حياة كريمة".

يقوم بالتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط للفئة العمرية من 16 - 25 سنة خلال الفترة من 1 نوفمبر 2023 حتى 30 إبريل 2024.

يهدف مشروع مونديال حياة كريمة  لتوفير خدمات رياضية بقري حياة كريمة التي تم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

يأتى ذلك برعاية د.أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ومنال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية في دمياط.

قال وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ دمياط إن مديرية الشباب والرياضة تواصل دورها في نشر التوعية الثقافية  من خلال مبادرة "الوعى حياة" بمحافظة دمياط حيث تواصل وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية،بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف (مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية) ومديرية الشباب والرياضة بدمياط ( إدارة الشباب)تنفيذ ندواتها التثقيفية بمركز شباب مدينة دمياط بمشاركة ١٠٠ عضو من فتيات وشباب أندية الفتاة والتطوع بمحافظة دمياط.

تناول المحاضرون عدة محاور أبرزها أهمية الوعي في حياة الفرد وتأثيره على إتخاذ القرارات الصحيحة وطبيعه العلاقة بين الوعي والتنمية الشخصية والمهنية، أثر الوعي في إستقامة الإنسان وكيف يؤثر الوعي في سلوكيات الفرد والحفاظ على الأخلاق القيمة في دمياط

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