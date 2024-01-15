الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الطب العلاجي يشن حملات على 6 مستشفيات حكومية بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

قال الدكتور محمد مسعد فهيم مدير الإداره العامه للطب العلاجى بمديرية الصحة في دمياط، إنه فرق إشراف الطب العلاجى مرت على مستشفيات محافظه دمياط والتي شملت كلا من  مستشفى فارسكور المركزى ومستشفى ميت أبو غالب المركزي ومستشفى الروضة المركزي ومستشفى عزبة البرج المركزي ومستشفى رأس البر المركزي وقسم الأشعة بوحدة تفتيش السرو، بناء على توجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزاره الصحة بالمحافظة، بتكثيف المرور والمتابعه للمستشفيات واستمرار المرورات المتتابعة للإدارة العامة للطب العلاجى على جميع المستشفيات، والتأكد من حسن سير العمل. 

وأشار إلى متابعة سير العمل بالمستشفيات وحصر الأعطال، ومن ثم التواصل مع الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

كما تم حصر جميع السلبيات لعرض تقرير مفصل لوكيل الوزارة لتحويل المقصرين للشئون القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 

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