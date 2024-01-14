رئيس مدينة دمياط: شن حملات مكبرة لضبط الأسواق في قطاع الشمال

شن المهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة تفتيش مكبرة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية بقطاع شمال مدينة دمياط تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبمتابعة عصمت الأطروش نائب مجلس المدينة لقطاع شمال.

وتتابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بحضور دينا عبد الحكيم هيئة سلامة الغذاء ومجدي المغلاوي مفتش التموين بمديرية تموين دمياط وفاطمة عجمي مدير إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة والدكتورة دينا العيسوي مديرية الطب البيطري وحسين مسعد مديرية الصحة ووليد حراز حماية المستهلك اليوم جولة تفتيشية كبري تم خلالها التحقق من مدي صحة وسلامة المواد الغذائية والاستهلاكية وجودة أماكن تخزينها.



كما تهدف هذه الجولات إلى تعزيز ثقة المواطن بالمواد الغذائية المتواجدة في الأسواق وضمان التزام التجار بالمعايير الصحية المعتمدة في تخزين وعرض المنتجات والبضائع وطرق التخلص من المواد منتهية الصلاحية والتأكد من ضبط أسعار السلع ورخص المحلات حيث يأتي ذلك في إطار الجهد المستمر للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تحرير 106 محاضر جنح صحية وضبط أغذية وزيوت طعام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملات نفذتها الصحة على الأسواق والمنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين، واصلت مديرية الصحة حملاتها بمراكز ومدن المحافظة تم خلالها المرور ٨٢ منشأة غذائية.

حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير ١٠٦ محاضر جنح صحية بعد رصد مخالفات تتعلق بالعمل بدون ترخيص وجنح صحية ومخالفات تمثل خطرا داهما على الصحة العامة بعدد ٣ منشآت، علاوة على إعدام ٢٠٦ كجم أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعدام ٢٩ لتر مشروبات وزيت طعام لتغيير خواصه، كما تم ضبط ١٢٠٠ لتر زيت مجهول المصدر و٥٠ كجم سجق غير صالح للاستهلاك الآدمي.