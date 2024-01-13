الكشف الطبي بالمجان على 1847 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج القافلة الطبية التى تم إطلاقها على مدار يومى الجمعة والسبت ضمن خطة شهر يناير ٢٠٢٤، بقرية الركابية بمركز كفر البطيخ.



وأشار التقرير إلى تردد١٨٤٧ مواطنا على القافلة تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل ٢٤ حالة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ١١ حالة، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة "افحص واطمن" لعدد ١٢٢حالة وفحص ٥٦حالة بالأشعة و٩٤ حالة أخرى بالسونار وإجراء ٣٢٨ تحليل معملى،كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٩٥ مواطنا.





يشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط ، أن مديرية الصحة في دمياط حققت نسبة ١٠٠٪ ؜فى الرد والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.