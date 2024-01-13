السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف الطبي بالمجان على 1847 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج القافلة الطبية التى تم إطلاقها على مدار يومى الجمعة والسبت ضمن خطة شهر يناير ٢٠٢٤، بقرية الركابية بمركز كفر البطيخ.


 وأشار التقرير إلى تردد١٨٤٧ مواطنا على القافلة تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل ٢٤ حالة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم،  واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ١١ حالة، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة "افحص واطمن" لعدد ١٢٢حالة وفحص ٥٦حالة بالأشعة و٩٤ حالة أخرى بالسونار وإجراء ٣٢٨ تحليل معملى،كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٩٥ مواطنا.


 

يشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

 

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط ، أن  مديرية الصحة في دمياط حققت نسبة ١٠٠٪ ؜فى الرد والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

صحة دمياط وكيل صحة دمياط صحة دمياط الجديدة دمياط قافلة

مواد متعلقة

"صحة دمياط" تحقق نسبة 100% في الرد على شكاوى المواطنين

دمياط تحصد المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى انخفاض معدل المواليد

إحالة 4 أطباء إلى التحقيق فى مستشفيات حكومية بدمياط

جوائز وتكريمات.. إنجازات دمياط خلال 2023

وكيل "تعليم دمياط" يتفقد سير امتحانات نصف العام

إحالة 33 عامل في 5 مستشفيات حكومية للتحقيق في دمياط

كشف مجانى على 1164 مواطنًا فى قافلة طبية بدمياط

"وكيل صحة دمياط" يحيل مدير مستشفى الرمد المناوب إلى التحقيق

الأكثر قراءة

مظاهرات غير مسبوقة فى تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو

مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مواجهة موزمبيق بأمم إفريقيا 2023

متوفر جميع ترددات قنوات بين سبورت الناقلة لكأس أفريقيا 2024

مصطفى بكرى يزف بشرى سارة حول الأوضاع الاقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى