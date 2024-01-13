إحالة 4 أطباء إلى التحقيق في مستشفيات حكومية بدمياط

شنّت مديرية الصحة في دمياط مرورات مسائية وليلية على المستشفيات الحكومية بناءً على توجيهات الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، باستمرار المرور على المستشفيات على مدار الساعة ومتابعة الانضباط الإداري وانتظام العمل بالمستشفيات طوال أيام الأسبوع وفي العطلة الرسمية.

وقال الخليل شريف، مدير إدارة المتابعة، إن لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة، قامت بالمرور على كلا من مستشفى الزرقا المركزي ومستشفى الروضة المركزي ومستشفى ميت أبو غالب المركزي، حيث تم متابعة الانضباط الإداري وتواجد كل الأطقم الطبية على رأس العمل.

بالإضافة إلى ذلك تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين وأدوات السلامة والصحة المهنية وكذلك المرور على الأمن والنظافة وتقديم الخدمة للمرضى، وتم حصر تواجد العاملين خلال اليوم بالإضافة إلى حصر الغيابات وجمع الملاحظات.

وتم العرض بإحالة 4 أطباء بالمستشفيات المذكورة للتحقيق لعدم تواجدهم بالنوبتجيات، كذلك تم رفع تقرير مفصل إلى الدكتور وكيل الوزارة للاطلاع وتحويل المخالفين للتحقيق.

وشدد الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، على استمرار المرور على المستشفيات على مدار الساعة ومتابعة الانضباط الإداري وانتظام العمل بالمستشفيات.

وقال الخليل شريف، مدير إدارة المتابعة، إن لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة، قامت بالمرور أمس على عددٍ من مستشفيات المحافظة.

شمل المرور كلا من مستشفى الزرقا المركزي، ومستشفى ميت أبوغالب المركزي، ومستشفى الروضة المركزي، ومستشفى كفر سعد المركزي ومستشفى كفر البطيخ المركزي، حيث تم متابعة الانضباط الإداري وتواجد كل الأطقم الطبية على رأس العمل، بالإضافة إلى ذلك تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين وأدوات السلامة والصحة المهنية وكذلك المرور على الأمن والنظافة وتقديم الخدمه للمرضي.ى