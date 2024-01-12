الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إحالة 33 عامل في 5 مستشفيات حكومية للتحقيق في دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بـدمياط، على مواصلة المرور ومتابعة انتظام العمل بالمستشفيات على مدار الساعة، والتأكيد على الانضباط الإدارى وانتظام العمل بالمستشفيات.

وتنفيذًا لذلك، قاد الخليل شريف مدير إدارة المتابعة، جولة للتأكد من انتظام العمل ونسب حضور العاملين بعددٍ من المستشفيات شملت “مستشفى الزرقا المركزي، ومستشفى ميت ابوغالب المركزي، ومستشفي الروضه المركزي،ومستشفى كفر سعد المركزي ومستشفى كفر البطيخ المركزى”.

وتأكد “الخليل” من تواجد الاطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والأدويه والأكسجين وأدوات السلامة والصحة المهنية وكذلك المرور على الأمن والنظافه وتقديم الخدمه للمرضي.

وقامت اللجنة بحصر حالات الغياب والتأخيرات عن المواعيد الرسمية وجمع الملاحظات والمتغيبين، وشمل تقرير الانضباط غياب 33 فرد بالمستشفيات دون اذن، وتم رفعه لوكيل الوزارة للاطلاع وتحويل المخالفين للتحقيق.

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