"وكيل صحة دمياط" يحيل مدير مستشفى الرمد المناوب إلى التحقيق

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم الخميس، بمرور مفاجئ على مستشفى الرمد، حيث تابع الانضباط الإداري وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل.



وبناء على ذلك أحال وكيل وزارة الصحة بدمياط المدير المناوب لمستشفى الرمد للتحقيق، حيث وجد جدول النوبتجيات غير معد بالشكل المطلوب.

ويذكر أن مستشفى الرمد قد قامت بإجمالي 6910عمليات جراحية خلال عام 2023 والتي تشمل 1964 العمليات الكبرى و3493 العمليات الصغرى بالإضافة إلى 1453 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ضمن أعلى معدلات عمليات الرمد على مستوى الجمهورية في عمليات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.



فاجأ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط، مستشفى الروضة المركزي بمرور مفاجئ لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومتابعة تلافى السلبيات التي أسفر عنها المرور المكبر الأخير على المستشفى مع إدارة المستشفى الجديدة.



وتابع وكيل وزارة الصحة في دمياط الانضباط الإداري بالمستشفى وتقديم الخدمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتابع أعمال السلامة والصحة المهنية و الأعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى، كما قام بتفقد أقسام الطوارئ والاستقبال والأقسام الداخلية لمتابعة العمل ورصد المشكلات.



وأحال طبيبين للتحقيق، وذلك لعدم تواجدهم لتأدية عملهم بالمستشفى كما تابع مستوى رضاء المواطنين عن تقديم الخدمات الطبية بالمستشفى.



كما أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، أنه وجه لجان المتابعة والحوكمة بالمديرية بالمرور اليومي علي المنشآت الصحية بالمحافظة لمتابعة الانضباط الإداري بها، واستمرارا لهذه الحملات، قامت لجان المتابعة والحوكمة بمديرية الصحة بالمرور أمس على مستشفى كفر سعد المركزي وذلك لمتابعة الانضباط الإداري بالمركز وانتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين وكذلك متابعة النظافة وإجراءات مكافحة العدوى حيث تبين أثناء المرور انصراف 49 من العاملين بالمستشفى دون إذن.