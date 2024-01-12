الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كشف مجانى على 1164 مواطنًا فى قافلة طبية بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة دمياط، استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

فى السياق ذاته، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم إطلاق قافلة بقرية البدراوى بمركز كفر سعد وذلك ضمن خطة شهر يناير الجارى، حيث تردد عليها ١١٦٤ مواطنا تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٦ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة  لعدد ٣ حالات بالإضافة إلى إجراء ٦٠٦ تحاليل معملية وفحص ٣٦ حالة بالأشعة و٣٠ حالة أخرى بالسونار، كما تم فحص ١٣٧ حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وأيضًا عقد ١٠ ندوات توعوية على هامش القافلة تردد عليها ١٦٠ مواطنا على مدار اليومين.

صحة دمياط صحة دمياط الجديدة وكيل صحة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض

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