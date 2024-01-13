السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

جوائز وتكريمات.. إنجازات دمياط خلال 2023

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ  دمياط، إن المحافظة حصلت على العديد من الإنجازات والتكريمات خلال عام، حيث انضمت مدينة دمياط لعضوية الشبكة الدولية لمدن التعلم لليونسكو عام 2019.

كما أعلنت عن حصول محافظة دمياط على ٤ مراكز بجائزة مصر للتميز الحكومي عن مدينة رأس البر والوحدة المحلية لقرية الشعراء ومكتب التأهيل الاجتماعي بكفر سعد ومكتب التأهيل الاجتماعي بالزرقا، وحصلت المحافظة على أفضل مؤشرات التعاون الدولي عام 2019 من أكاديمية البحث العلمي.

كما أعلنت محافظة دمياط عن فوز مشروع "ميناء بحرى للصيد بمدينة عزبة البرج" بالمركز الثالث بفئة المشروعات الكبيرة بالمرحلة الأولي من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وحصلت المحافظة على أفضل مؤشرات دعم الابتكارات عام 2018 وأفضل مؤشرات التعاون الدولي عام 2019 من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

إنجازات دمياط خلال 2023

كما تم اختيار محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات النسائية المُلهمة بالوطن العربي من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

كما تم تكريم محافظ دمياط ضمن أفضل ١٠ سيدات تميزًا في تحقيق استراتيجية "بناء مصر أقوى خلال الحفل الذى أقامته سفارتي السويد وكندا بالقاهرة.

كما تم تكريم محافظ دمياط خلال فعاليات أول قمة نسائية دولية بقصر القبة، كما اختيرت محافظ دمياط ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرًا لعام 2018.

كما قام وزير التنمية المحلية بتكريم محافظ دمياط خلال احتفالية الوزارة بيوم المرأة المصرية 2021، كما أشاد الوزير بدورها البارز لما حققته من إنـجازات بالقطاعات التنموية المختلفة.

كما كرمت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا محافظ دمياط لجهودها المبذولة لدعم ملف البحث العلمى والابتكار وذلك خلال احتفالية تسليم جوائز محمد ربيع ناصر للبحث العلمي.

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