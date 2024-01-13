وكيل "تعليم دمياط" يتفقد سير امتحانات نصف العام

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول، وتحقيق كل وسائل الانتظام والهدوء لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.

كما تابع المهندس "علي عبدالرءوف"، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم السبت، انتظام سير امتحانات نصف العام عن العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لصفوف النقل للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، بحضور عبدالعليم جمعة، وكيل المديرية، وموجهي عموم مواد امتحانات اليوم ومدراء المراحل التعليمية.



ويؤدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحاني الدراسات والكمبيوتر، وتلاميذ الصف الخامس امتحاني الحساب والمهارات، وطلاب الصف الأول الإعدادي امتحان الجبر، وطلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان العلوم، وطلاب الصف الثاني الثانوي امتحاني اللغة العربية والتربية العسكرية.

ووجّه وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية بالالتزام بكل التعليمات الصادرة والخاصة بضوابط سير الامتحانات، وتذليل أي عقبات، والعمل على تحقيق كل وسائل الانتظام والهدوء لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وأوضح وكيل الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سبقها إعداد جيد بجميع اللجان، لتوفير الجو الملائم، وتم التنبيه على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأعلن المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، عن نتيجة مسابقة الملتقى الفكري تحت شعار (دعم الوعي. وبث الفكر. وغرس القيم الإنسانية للحفاظ على الهوية المصرية)، حيث نفذ التوجيه العام للتربية الاجتماعية مسابقة (الملتقى الفكري) للمرحلتين الإعدادية والثانوية، تحت شعار (دعم الوعي. وبث الفكر. وغرس القيم الإنسانية للحفاظ على الهوية المصرية).