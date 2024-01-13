السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم دمياط" يتفقد سير امتحانات نصف العام

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول، وتحقيق كل وسائل الانتظام والهدوء لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.

كما تابع المهندس "علي عبدالرءوف"، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم السبت، انتظام سير امتحانات نصف العام عن العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لصفوف النقل للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، بحضور عبدالعليم جمعة، وكيل المديرية، وموجهي عموم مواد امتحانات اليوم ومدراء المراحل التعليمية.


ويؤدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحاني الدراسات والكمبيوتر، وتلاميذ الصف الخامس امتحاني الحساب والمهارات، وطلاب الصف الأول الإعدادي امتحان الجبر، وطلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان العلوم، وطلاب الصف الثاني الثانوي امتحاني اللغة العربية والتربية العسكرية.

 

ووجّه وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية بالالتزام بكل التعليمات الصادرة والخاصة بضوابط سير الامتحانات، وتذليل أي عقبات، والعمل على تحقيق كل وسائل الانتظام والهدوء لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.

 

وأوضح وكيل الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سبقها إعداد جيد بجميع اللجان، لتوفير الجو الملائم، وتم التنبيه على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأعلن المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، عن نتيجة مسابقة الملتقى الفكري تحت شعار (دعم الوعي. وبث الفكر. وغرس القيم الإنسانية للحفاظ على الهوية المصرية)، حيث نفذ التوجيه العام للتربية الاجتماعية مسابقة (الملتقى الفكري) للمرحلتين الإعدادية والثانوية، تحت شعار (دعم الوعي. وبث الفكر. وغرس القيم الإنسانية للحفاظ على الهوية المصرية).

 

تعليم دمياط تعليم دمياط اليوم تعليم دمياط الجديدة وكيل تعليم دمياط دمياط

مواد متعلقة

إحالة 33 عامل في 5 مستشفيات حكومية للتحقيق في دمياط

كشف مجانى على 1164 مواطنًا فى قافلة طبية بدمياط

"وكيل صحة دمياط" يحيل مدير مستشفى الرمد المناوب إلى التحقيق

ضبط 106 مخالفات تموينية فى حملة مكبرة بدمياط

بروتوكول تعاون بين "التضامن" و"الشباب والرياضة" فى دمياط

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية

وكيل "تعليم دمياط" يتابع سير امتحانات نصف العام

نتيجة مسابقة الملتقى الثقافي في إدارات دمياط التعليمية

الأكثر قراءة

عاجل.. 3 أسباب تدفع كولر لرفض التفريط فى الشناوى (خاص)

محذرة من التصعيد فى الضفة الغربية.. وثيقة من الشاباك تطالب نتنياهو برد عائدات الضرائب

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

وسط رفض مصرى وعربى للتهجير.. دويتش فيله: التحريض الإسرائيلى يزداد ضد الفلسطينيين

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

تأجيل محاكمة رضا عبدالعال فى "سب ثلاثى الأهلى" لـ3 فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى