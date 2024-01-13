السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دمياط تحصد المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى انخفاض معدل المواليد

صحة دمياط
صحة دمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط ، إن المحافظة احتلت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في انخفاض أعداد المواليد لعام ٢٠٢٣  طبقا لإحصائية الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وأن ذلك يأتى ضمن أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان.

 

وصرحت الدكتورة هالة هدية مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم عقد ثلاث دورات تدريبية تشمل الأطباء والصيادلة والتمريض، وذلك ضمن خطة رفع مستوى أداء مقدمي خدمات تنظيم الأسرة، بناءً على توجيهات  الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط برفع مستوى أداء مقدمي خدمات تنظيم الأسرة والعمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان.


واشتملت واحدة منهم عن كيفية التعامل مع وسائل تنظيم الأسرة وعلاج أي آثار لها، والتى استهدف 20 طبيبا من أخصائى النساء والتوليد بالمحافظة.


وشنّت مديرية الصحة في دمياط، مرورات مسائية وليلية على المستشفيات الحكومية بناءً على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، باستمرار المرور على المستشفيات على مدار الساعة ومتابعة الانضباط الإداري وانتظام العمل بالمستشفيات طوال أيام الأسبوع وفى العطلة الرسمية.

 

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