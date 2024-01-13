"صحة دمياط" تحقق نسبة 100% في الرد على شكاوى المواطنين

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، أن مديرية الصحة حققت نسبة ١٠٠%فى الرد والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، وحرصه على الاستجابة لجميع شكاوى المواطنين والتحقيق فيها.





وقالت عوضة صقر مدير إدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة، إنه تم الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزارة لعام ٢٠٢٣ وبوابة شكاوى المحافظة وذلك بالتعاون مع الإدارات بنسبة 100%.

وتستمر مديرية الصحة فى استقبال شكاوى المواطنين والتحقيق فيها وذلك للوصول إلى أكبر معدل لرضاء المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة بجميع المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة.





وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط ، إن المحافظة احتلت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في انخفاض أعداد المواليد لعام ٢٠٢٣ طبقا لإحصائية الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وأن ذلك يأتى ضمن أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان.

وصرحت الدكتورة هالة هدية مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم عقد ثلاث دورات تدريبية تشمل الأطباء والصيادلة والتمريض وذلك ضمن خطة رفع مستوى أداء مقدمي خدمات تنظيم الأسرة، بناءا على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، برفع مستوى أداء مقدمي خدمات تنظيم الأسرة والعمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان.