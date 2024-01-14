الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة دمياط" تقدم خدمات توعوية لـ 200 ألف مواطن خلال 2023

وكيل صحة دمياط
وكيل صحة دمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، انه تم تقديم  12500 ندوة صحية وسكانية لأكثر من 200 ألف مواطن خلال عام 2023، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والتى تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية للمواطنين.

وأوضح  وكيل وزارة الصحة في دمياط، أن إدارة الاعلام والتربية السكانية  بمديرية الصحة بدمياط بقيادة وإشراف الدكتورة مروة صالح مدير الإدارة عام 2023  بتقديم أكثر من 12500 ندوة توعوية بتنفيذ فرق من أكفأ الأطباء والطبيبات بمديرية الصحة والادارات الصحية التابعة لها، استفاد منها 200 ألف فرد من أبناء المحافظة.

الندوات استهدفت الفئات المختلفة في الحضانات والمدارس والجامعات ومنشآت حكومية

عقدت الندوات بإدارات المحافظة الأربعة دمياط وكفرالبطيخ وكفرسعد وفارسكور والزرقا باختلاف الفئات المستهدفة، والتى تم استهدافها فى الحضانات والمدارس  والجامعات وبمنشآت حكومية صحية كالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز تجمهر موظفي المنشآت الحكومية والخاصة ومراكز ذوي الهمم ودور المسنين، والمساجد، والكنائس.

 التوعية بالقضية السكانية والآثار المترتبة عليها للفرد

حيث اعتنت الندوات المقدمة بتثقيف العامة بالقضية السكانية والآثار المترتبة عليها للفرد والمجتمع، كذلك القضايا المتعلقة بالمرأة بما فيها الصحة الإنجابية والتربية الإيجابية ومناهضة العنف ضد المرأة، والذي يتم بالتنسيق مع أعضاء المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وبلغ عددها حوالي 7000 ندوة لجمهور مكون من حوالي مئة الف فرد من السيدات والرجال،

 كما تم التعريف بأماكن تقديم الخدمات المتعلقة بالمبادرات الرئاسية علي رأسها 100 يوم صحة عن طريق حوالي 34 الف ندوة علي مدار العام في كل من المحاكم والنيابات وهيئة مجلس الدولة وهيئة ميناء دمياط ومديرية التربية والتعليم والمجلس القومى للمراة،

كذلك تم التوعية بحملات التطعيمات للأطفال وحملات تجريع البلهارسيا، بواقع 150 ندوة استفاد بها نحو ألفي فرد إضافة الي تقديم المحاضرات في الأيام العالمية المنوطة بالصحة كاليوم العالمي لكبار السن واليوم العالمي للسكري تتضمن توزيع المنشورات التوعوية والهدايا علي المواطنين.

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