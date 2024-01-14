الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مراكز شباب دمياط تتزين لاستقبال مشجعي منتخب مصر

دمياط
دمياط

استعدت مراكز الشباب بـ دمياط لاستقبال الأهالي والمشجعين لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني المصري لكرة القدم في أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية حيث أطلقت مديرية الشباب والرياضة بقيادة د.وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في دمياط مبادرة شجع بلدك.

ووجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المعنين بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة؛ بفتح أبواب المنشآت الشبابية والرياضية، من مراكز الشباب والمنتديات والمدن الشبابية والرياضية، والأندية، أمام المواطنين، لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

وأشاد وزير الشباب بالاستعدادات والترتيبات التي اتخذتها هذه المنشآت الشبابية والرياضية لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في مراكز الشباب والأندية والمنتديات والمدن الشبابية والرياضية بالمجان للجمهور.

وتم تزويد العديد من مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية، ببروجوكتور وشاشات تليفزيون لنقل لأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة لإتاحة الفرصة لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات.

شباب دمياط دمياط مراكز الشباب أحداث دمياط أفريقيا مساعد

الأكثر قراءة

عاجل.. أبو عبيدة: ما يعرضه العدو من إنجازات هو محل سخرية لأصغر طفل فلسطيني

تفكيك دولة.. كيف دمرت الـ«100 يوم حرب» إسرائيل من الداخل؟

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

مجلة أمريكية تفضح مخطط الاحتلال: كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة؟

أمم أفريقيا 2023.. موزمبيق تباغت منتخب مصر بهدفين متتاليين

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

لواء.حمدى البطران

الظالم والمظلوم فى المحكمة الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة