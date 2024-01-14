الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتفقد امتحانات نصف العام

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تابع علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، سير أعمال الامتحانات بمدرسة اللغات الرسمية المتميزة بدمياط الجديدة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة متابعات أعمال امتحانات صفوف النقل، التي بدأت الثلاثاء الموافق 2 يناير الجاري، وتنتهي الأربعاء 24 يناير الجاري، بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وأدى اليوم طلاب الصف السادس امتحان مادة العلوم وطلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة الدراسات، والصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الهندسة، وطلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
 

واطمأن عبدالرءوف إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وإلى تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، وسير الامتحان بصورة طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

كما تابع كنترول المدرسة، وشدد بعدم السماح بدخول غير العاملين إلى كنترول المدرسة، كما وجّه بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد. 

وخلال المتابعة، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكل الضوابط الامتحانية.

وأوضح وكيل الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سبقها إعداد جيد بجميع اللجان، لتوفير الجو الملائم، وتم التنبيه على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر، حيث تابع المهندس علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظ دمياط، سير الامتحانات في المدارس.

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