بسبب الزى المخالف.. مجازاة 3 أطباء فى مستشفى فارسكور بدمياط

فاجأ د.السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بـدمياط، مستشفى فارسكور المركزى بمرور مفاجئ، لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتابع وكيل وزارة الصحة في دمياط الانضباط الإدارى بالمستشفى وتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية، وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل، إضافة لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتابع اعمال السلامة والصحة المهنية والأعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى.

جاء ذلك أثناء المرور والمتابعة قام وكيل وزارة الصحة بدمياط بمجازاة ٣ أطباء لعدم التزامهم بالزي الرسمي.

وأعلن د.السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بـ دمياط، أنه تم تقديم 12500 ندوة صحية وسكانية لأكثر من 200 ألف مواطن خلال عام 2023 تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتى تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية للمواطنين.