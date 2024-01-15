خلال جولة مفاجئة.. وكيل "صحة دمياط" يُحيل طبيبين للتحقيق لهذا السبب

أجرى الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، جولة مرور مفاجئ علي مستشفي الروضة المركزى، وأصدر قرارًا بإحالة طبيبين للتحقيق.

وفاجأ وكيل وزارة الصحة بدمياط مستشفي الروضة المركزى بمرور مفاجىء لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى،

وتابع وكيل وزارة الصحة في دمياط الانضباط الادارى بالمستشفى وتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية وتواجد الاطقم الطبية على رأس العمل كما تم مراجعة جداول النوبتجيات حتى نهاية الشهر وقد قام بتحويل طبيبين للتحقيق نظرا لتغيبهم عن النوباتجيه.

كما تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط توافر الادوية والمستلزمات الطبية وتابع اعمال السلامة والصحة المهنية و الاعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى.

كما قام بتفقد اقسام الطوارئ والاستقبال والاقسام الداخلية لمتابعة العمل ورصد المشكلات، والتقى خلال الجولة، عددً من المواطنين للتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات الطبية بالمستشفى.