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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ميناء دمياط يستقبل أكبر غاطس حاويات فى تاريخه (صور)

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء  دمياط، اليوم الإثنين، أكبر غاطس في تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة، واستمرارًا لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية.

ونجح ميناء دمياط في استقبال السفينة (ONE MEISHAN)، التابعة للخط الملاحي (ONE)، والتي ترفع علم اليابان ويبلغ طولها 366 م وبعرض 51 م قادمة من إسبانيا بحمولة كلية 152068 طنًا، والتي يصل غاطسها إلى 15.40 م، وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.

تفريغ 1931 حاوية على أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع

ومن المنتظر أن تقوم بتفريغ عدد 1931 حاوية على أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

من جانبه، أوضح اللواء بحرى أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن نجاح الميناء في استقبال السفن العملاقة باختلاف أنواعها وأحجامها يأتي نتاجًا لخطة التطوير والتحديث الجارية حاليًا وخاصة المشروع الجاري لتعميق المجرى الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى 18.5 م، إلى جانب خبرة مرشدي الهيئة وجاهزية أسطول وحدات الخدمات البحرية وحرفية طواقمها، كذلك المزايا التنافسية والمعدلات المعيارية للشحن والتفريغ، والتي تتميز بها ميناء دمياط بين الموانئ المصرية بالتزامن مع جهود شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لتطوير وتعميق أرصفة محطة الحاويات.

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