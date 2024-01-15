الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل اجتماع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع رؤساء لجان الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024/2023.
 

حضر الاجتماع كل من عبدالعليم جمعة وكيل المديرية، وإيناس عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التعليمية ومحمد خفاجي رئيس لجنة الإدارة، وايهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة وربيع سادات مدير أمن مديرية التربية والتعليم.

وشدد وكيل الوزارة - خلال الاجتماع - على الإلتزام بضوابط الامتحانات ومسؤولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل بها، وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة.

ووجه رؤساء اللجان بالتأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان والتأكد من عدم وجود أى من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية.

كما وجه عبدالرؤوف رؤساء اللجان بتشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة، والتوقيع علي فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل بدءًا من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يوميًا والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أية مشكلات تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية مع الالتزام وتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن، مشددًا بمنع إستخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف المحمول أو أى أجهزة إلكترونية نهائيًا داخل اللجان لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة.

كما وجه وكيل الوزارة، رؤساء اللجان بعمل اجتماع مع الملاحظين والتأكد من شخصيتهم من خلال خطاب التكليف وبطاقة الرقم القومى  مع اختيار غرفة خاصة للكنترول، وتعليق جدول الامتحانات فى مكان ظاهر للطلاب بالإضافة إلي عمل دليل للجان وتوضيح مكان كل لجنة به.

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