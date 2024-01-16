الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء  دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 6 سفن، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25548 طن تشمل: 2413 طن رمل و9877 طن يوريا و1100 طن مولاس و10910 طن اسمنت معبأ و1200 طن ملح معبأ و48 طن بضائع متنوعة .
 

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38452 طن تشمل: 1300 طن خردة و6694 طن ذرة و3998 طن قمح و510 طن زيت طعام و14400 طن فول صويا و2250 طن حديد و9300 طن بضائع متنوعة .
 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 421 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 595 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3781 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 143858 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 204115 طنًا.
 

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1274 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6123 شاحنة.
 

كان ميناء  دمياط، قد استقبل أكبر غاطس تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة، واستمرارًا لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية.

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